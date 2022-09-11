ВОЙНА В Украине В ООН рассказали, сколько мирных украинцев погибло от агрессии роССии

2022-09-11 11:00

Жертвами вторжения войск россии в Украину стали 14 059 гражданских. По меньшей мере, 416 человек стали «жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений» на оккупированных территориях, 16 из них нашли мертвыми, 166 человек отпущены.

Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«На сегодняшний день нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения. В результате боевых действий погибли 5 767 гражданских лиц, 8 292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, гораздо больше», — сказала Богнер.

Кроме того, миссия фиксировала ряд нарушений содержания военнопленных. Они подвергались жестокому обращению и пыткам, а в некоторых местах они не имеют доступа к воде и медицинской помощи.

Что касается колонии в оккупированном городе Еленовка, Донецкой области, где россияне содержат украинских военнопленных из «Азовстали», то там ситуация с пленными ужасающая.

«Многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом. Мы также зафиксировали много случаев, когда украинским военнопленным не разрешали сообщить об их плене, местонахождении и состоянии здоровья», — добавила Богнер.

В миссии планируют 27 сентября обнародовать очередной доклад, в котором будет «больше выводов о влиянии вооруженного нападения российской федерации на ситуацию в сфере прав человека в Украине».