ВОЙНА В Украине "Вы проиграли": путину на совещании генерал прямо сказал о провале в Украине, вопросы попытались "замять"

2022-09-11 10:30

У войск рф больше нет возможностей для наступления, а скоро не будет и для обороны

Президент рф владимир путин в режиме видеосвязи провел военное совещание с руководством силового и военного блоков. На этом совещании один из генералов генерального штаба страны-агрессора заявил путину, что он проиграл войну против Украины.

Об этом пишет Telegram-канал "Генерал СВР", который ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки (СВР) рф – в нем публикуют якобы инсайдерскую информацию о путине и его окружении.

В нем говорится, что в военно-политическом руководстве США якобы принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения рф в Украине.

В совещании участвовали секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, представители минобороны и Генштаба рф, директор СВР Сергей Нарышкин и прочие силовики.

В начале совещания путин зачитал доклад и предложил собеседникам высказать свои мысли о перспективах в свете изложенной информации, принимая в расчет, что она верна.

Изначально путин дал слово Патрушеву, но тот предложил высказаться представителям Генштаба, учитывая ситуацию на фронте.

Когда путин передал слово представителю руководства Генштаба, тот в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация из доклада соответствует планам США, и сказал, что у войск рф больше нет возможностей для наступления, а скоро не будет и для обороны.

Свою речь он завершил фразой: "Вы проиграли, владимир владимирович!".

Участники совещания, как отмечается, были "искренне поражены дерзостью генерала", и после долгой паузы Патрушев сказал: "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?"

Генерал ответил не менее резкими высказываниями и его "поторопились отключить от эфира".

В свою очередь путин поинтересовался, является ли это позицией Генштаба и минобороны и сразу получил заверения, что это не так.

"После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма", – пишет "Генерал СВР".

Telegram-канал отмечает, что это уже второй инцидент за последние дни, когда представители военного командования высказывают недовольство путину в глаза.

"И если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне, которую развязал путин, и поэтому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения", – пишет "Генерал СВР".