ВОЙНА В Украине "Рамштайн-5". Минобороны заявило о планах на трехуровневую ПВО: что известно

2022-09-11 15:00

В Украине планируют разработать трехуровневую систему в сфере ПВО/ПРО. Этот вопрос был одним из важнейших во время заседания министров обороны стран-партнеров "Рамштайн-5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

"Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных Сил ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука, аргументы которого я приводил партнерам", - написал Резников.

По его словам, кроме поднимаемого вопроса по сфере ПВО/ПРО, не мало важно и то, что Украина уже получила от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

"Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение относительно комплексов NASAMS. Не говоря о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло только через 4,5 месяца", - пишет Резников. .

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина получила уже сотни единиц 105-мм и 155-мм артиллерии и боеприпасы для них.

"Только 155-мм калибра у нас 7 типов пушек и САУ. Украинские воины наводят ужас на врага с помощью точных и неотразимых ударов M142 Himars, M270 MLRS и MARS II. Ракеты HARM уже оставляют врага без радаров", - отмечает Резников.

Кроме того, он обратил внимание, что компанию украинским "Нептунам" составили ракеты Harpoon и подчеркнул важную вещь, между "Рамштаном-4", который состоялся в июле, и "Рамштайном-5" прошло 50 дней, а за этот период наши американские партнеры объявили 5 пакетов безопасности на общую сумму почти 5,5 млрд долларов.