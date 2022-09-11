ВОЙНА В Украине Германия готова к значительному снижению поставок газа из роССии – Шольц

2022-09-11 16:00

 

Германия мобилизовалась как страна. Она подготовилась к тому, что Россия в значительной степени сократит поставки своего газа, несмотря на договоренности.

По данным изданиям Spiegel, такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время видеообращения в субботу, 10 сентября.

По словам германского лидера, сейчас наступили сложные времена. Это чувствуют люди не только в Украине, но и в Европе и остальном мире. Однако ФРГ подготовилась и выстоит.

"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем. […] Германия подготовилась — например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", — сообщил Шольц.

Далее канцлер рассказал, как государство борется с шантажом РФ. На северном побережье ФРГ строятся терминалы сжиженного газа, а газохранилища заполнены на высокий процент. Для обеспечения населения электричеством в Германии продолжат работать атомные электростанции и будут запущены угольные.

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