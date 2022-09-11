ВОЙНА В Украине Когда может наступить решающий момент в войне с роССией: военный эксперт дал прогноз

2022-09-11 18:00

 

Продолжающееся контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении дается серьезными потерями прежде всего в людях, а при полномасштабной наступательной операции их может стать еще больше. Ближайшие месяцы могут оказаться решающими в этой войне против российских захватчиков. В этом поможет поддержка Запада.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

"На протяжении большей части российско - украинской войны мы вынуждены были только защищаться и отвечать на удары российской армии на севере, востоке и юге своей страны. Эта ситуация может вот-вот измениться. Ближайшие месяцы вполне могут оказаться самыми решающими в войне", - подчеркнул Жирохов.

Но он уточнил, что соответствующее перехват украинскими защитниками инициативы в наступлении далось очень тяжело, потому как наша армия все равно понесла серьезные потери среди самих воинов. Как делает вывод эксперт, крупномасштабные наступательные операции приведут к еще большим потерям.

"Поэтому уже в ближайшее время нам потребуется больше высокоточного оружия, больше бронетехники. Не стоит забывать и о том, что впереди зима. Но, как показал ход войны, мы быстро учимся и быстро адаптируемся. Поэтому сейчас как никогда для нас важна поддержка западной коалиции – и как показал "Рамштайн-5", она у нас есть", - заметил Жирохов.

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