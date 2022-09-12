ВОЙНА В Украине Упрощенный визовый режим для рф прекращает действовать с 12 сентября: что это значит

2022-09-12 18:00

 

С 12 сентября приостановлен действовавший ранее упрощенный визовый режим между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Соответствующее решение 9 сентября принял Совет Европейского Союза.

С этого дня россиянам придется платить больший визовый сбор, дольше ждать получения визы, а долгосрочные и многократные визы изменит одноразовый шенген строго под даты поездки. Об этом сообщает DW.

Совет ЕС, куда входят министры из правительств всех государств-членов объединения, 9 сентября окончательно принял решение об остановке упрощенного визового режима с Россией. Мир постепенно закрывается от России.

Решение вступает в силу с 12 сентября,  Брюссель заранее направил России официальное предупреждение.

Отмена упрощенного визового режима с РФ создаст дополнительные трудности для россиян, в частности:

  • визовый сбор вырастает с 35 до 80 евро
  • сроки выдачи виз увеличивается до 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней. Российские туроператоры и вовсе опасаются растягивания процесса выдачи визы до полугода
  • долгосрочные и многократные визы получить будет значительно труднее, чем ранее. Вместо них ЕС будет выдавать гражданам РФ "однократный шенген", строго под даты планируемой поездки
  • увеличивается пакет необходимых подтверждающих документов, поскольку после отмены упрощенного визового режима для россиян становится недоступным и "упрощенный список документов"

"При этом, в отличие от туристов, в ЕС ждут россиян, путешествующих по неотложным причинам, в особенности журналистов, диссидентов, членов семей европейцев и представителей гражданского общества. Им, например, могут снова понизить или совсем отменить визовый сбор, уточнили в Еврокомиссии", – пишет DW.

Напомним, ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония договорились о запрете въезда для россиян. Россияне и беларусы с шенгенскими визами не смогут пересекать сухопутные границы этих государств.

Исключения будут сделаны для водителей фур, дипломатов, а также въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

 

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