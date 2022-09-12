ВОЙНА В Украине Упрощенный визовый режим для рф прекращает действовать с 12 сентября: что это значит

2022-09-12 18:00

С 12 сентября приостановлен действовавший ранее упрощенный визовый режим между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Соответствующее решение 9 сентября принял Совет Европейского Союза.

С этого дня россиянам придется платить больший визовый сбор, дольше ждать получения визы, а долгосрочные и многократные визы изменит одноразовый шенген строго под даты поездки. Об этом сообщает DW.

Совет ЕС, куда входят министры из правительств всех государств-членов объединения, 9 сентября окончательно принял решение об остановке упрощенного визового режима с Россией. Мир постепенно закрывается от России.

Решение вступает в силу с 12 сентября, Брюссель заранее направил России официальное предупреждение.

Отмена упрощенного визового режима с РФ создаст дополнительные трудности для россиян, в частности:

визовый сбор вырастает с 35 до 80 евро

сроки выдачи виз увеличивается до 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней. Российские туроператоры и вовсе опасаются растягивания процесса выдачи визы до полугода

долгосрочные и многократные визы получить будет значительно труднее, чем ранее. Вместо них ЕС будет выдавать гражданам РФ "однократный шенген", строго под даты планируемой поездки

увеличивается пакет необходимых подтверждающих документов, поскольку после отмены упрощенного визового режима для россиян становится недоступным и "упрощенный список документов"

"При этом, в отличие от туристов, в ЕС ждут россиян, путешествующих по неотложным причинам, в особенности журналистов, диссидентов, членов семей европейцев и представителей гражданского общества. Им, например, могут снова понизить или совсем отменить визовый сбор, уточнили в Еврокомиссии", – пишет DW.

Напомним, ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония договорились о запрете въезда для россиян. Россияне и беларусы с шенгенскими визами не смогут пересекать сухопутные границы этих государств.

Исключения будут сделаны для водителей фур, дипломатов, а также въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.