С 12 сентября приостановлен действовавший ранее упрощенный визовый режим между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Соответствующее решение 9 сентября принял Совет Европейского Союза.
С этого дня россиянам придется платить больший визовый сбор, дольше ждать получения визы, а долгосрочные и многократные визы изменит одноразовый шенген строго под даты поездки. Об этом сообщает DW.
Совет ЕС, куда входят министры из правительств всех государств-членов объединения, 9 сентября окончательно принял решение об остановке упрощенного визового режима с Россией. Мир постепенно закрывается от России.
Решение вступает в силу с 12 сентября, Брюссель заранее направил России официальное предупреждение.
Отмена упрощенного визового режима с РФ создаст дополнительные трудности для россиян, в частности:
"При этом, в отличие от туристов, в ЕС ждут россиян, путешествующих по неотложным причинам, в особенности журналистов, диссидентов, членов семей европейцев и представителей гражданского общества. Им, например, могут снова понизить или совсем отменить визовый сбор, уточнили в Еврокомиссии", – пишет DW.
Напомним, ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония договорились о запрете въезда для россиян. Россияне и беларусы с шенгенскими визами не смогут пересекать сухопутные границы этих государств.
Исключения будут сделаны для водителей фур, дипломатов, а также въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.