ВОЙНА В Украине В Черном море враг неожиданно активизировал присутствие больших десантных кораблей – ОК "Юг"

2022-09-12 22:00

В Черном море продолжают свое пребывание в ракетно безопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные 26 "Калибрами". Неожиданно активизировано присутствие 4 больших десантных кораблей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Море штормит, а значит, десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно будет неспособен реализовать сумасшедшие задачи. В то же время, море может щедро подбрасывать минные сюрпризы. Следовательно, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья остается актуальной", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним

Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения. Нашей же авиацией нанесено 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач.