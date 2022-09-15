ВОЙНА В Украине Гайдай: роССияне готовятся к обороне Сватово - Троицкого - Кременной

2022-09-15 16:00

Российские войска укрепляют оборону на участке фронта Сватово - Троицкое - Кременная.

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На Луганщине россияне готовятся к обороне, уже такой неожиданности, как в Харьковской области, не будет. Они стягивают войска в Сватово, Троицкое, зарываются и готовятся к обороне", - сказал он.

Сейчас противник испытывает нехватку живой силы для формирования резервов.

"Ситуация для россиян ухудшилась. Уже отправлять войска некуда, потому что Изюм они не контролируют. Они понимают, что следующим после Лимана будет, скорее всего, Сватово - Троицкое - Кременная, туда стягивают все и строят защитные сооружения", - отметил Гайдай.

Продолжаются мощные бои в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской области.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.

На Донецком направлении Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки противника, в частности в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.

В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.