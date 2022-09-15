ВОЙНА В Украине Зачем оккупанты пытаются собрать остатки войск в Луганской области

2022-09-15 14:29

Оккупанты стягивают войска в Сватово и Троицкое для обороны в Луганской области, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Они стягивают войска в Сватово, Троицкое – зарываются и готовятся обороняться… Идут тяжелые бои по многим направлениям, в том числе и в Луганской области. Харьковский моментальный сценарий не повторится. За нашу область придется тяжело сражаться. Россияне готовятся к обороне. Правда, у рашистов есть проблема: у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", - рассказал.

Он отметил, что оккупанты заверяют, что "ситуация под контролем", в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске.

"В то же время в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что тех, кто на днях едва живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники", – сообщает Гайдай.

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Зачем оккупанты пытаются собрать остатки войск в Луганской области 2022-09-15 14:29