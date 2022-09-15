ВОЙНА В Украине Украина получила от Германии зенитные установки Gepard и рефрижераторы для медикаментов

2022-09-15 16:30

 

Германия передала Украине ещё 4 самоходных зенитных артиллерийских установок Gepard. Теперь общее количество таких зениток в Украине составляет 24 единицы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Зенитная самоходная артустановка Gepard может стрелять со скоростью до тысячи выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями.

Как отмечается в сообщении, до этого производитель обучил украинских военных в Германии использованию этих установок.

Помимо этого были переданы 65 рефрижераторов для медицинских поставок.

Немецкая газета Bild сообщает, что после успешного украинского наступления в Харьковской области, в Германии и из-за рубежа нарастает политическое давление на канцлера Олафа Шольца в пользу предоставления Украине тяжелого вооружения немецкого производства, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и БТР Fuchs из наличия или с хранения.

За это выступает уже большая часть членов германского правительства.

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