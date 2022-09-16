ВОЙНА В Украине В США вже думають, що робити з запасами ядерної зброї росії після її розпаду

2022-09-16 13:33

Генерал армії США Бен Ходжес закликав світ готуватися до розпаду ерефії й назвав три чинники, які можуть призвести до цього. Про це Ходжес написав у своій колонці для The Telegraph.

Американський військовий зазначив, що стає все очевиднішим, що Україна переможе у війні й що Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри.

"Я вважаю реальною можливість того, що виявлені слабкості путіна настільки серйозні, що ми можемо бути свідками початку кінця не лише його режиму, а й самої рф", – написав Ходжес.

На його думку, крах росії може починатися поступово, але швидко перетвориться на стрімкий, насильницький і неконтрольований процес.

"Якщо ми не зможемо підготуватись до цієї можливості так само, як ми не змогли підготуватися до розпаду Радянського Союзу, це може внести величезну нестабільність у нашу геополітику", – зазначив відставний генерал.

Ходжес назвав три чинники, які, на його думку, можуть спричинити розпад оркостану.

По-перше, це підрив внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності кремля.

Ходжес вважає, що армію рашистів принижено, чорноморський флот ховається, а російські чоловіки вже не хочуть воювати.

"Якщо якісь войовничі чеченці вирішать розв'язати нову війну за незалежність, де путін знайде військові ресурси, щоб вести її тепер, коли він так багато присвятив Україні?" – пише американський військовий.

По-друге, збитки, завдані російській економіці, надто руйнівні, щоб витримати населення в 144 мільйони людей.

Ходжес упевнений, що втрата енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність у країні сучасних виробництв, незворотня.

Крім того, завалиться російський експорт зброї.

Третій чинник – малонаселеність росії.

Ходжес закликав світ уже зараз почати думати над тим, що буде із запасами ядерної зброї росії після її розпаду.