ВОЙНА В Украине Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки

2022-09-15 20:30

Неустойчивая погода будет преобладать до конца сентября.

На Украину надвигается мощный и даже снежный циклон, который принесет достаточно контрастную погоду.

Об этом сообщает народный синоптик Стас Щедрин.

Так, по его прогнозу, в ближайшее время в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды — 15-18 сентября в стране, за исключением северных областей, ожидается потепление до 17-24° и ливни. 17-20 сентября в южных и центральных областях возможны сильные ливни, сильные грозы и шквалы, а вот в Карпатах ожидается дождь и даже сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и порывистый ветер.

"В целом такая неустойчивая погода будет преобладать до конца текущего месяца и подобных контрастов, то очень холодно, то слишком тепло, то солнце, то дождь или даже снег, будет много", — делится прогнозом народный синоптик.