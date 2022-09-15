ВОЙНА В Украине Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки

2022-09-15 20:30

 

Неустойчивая погода будет преобладать до конца сентября.

На Украину надвигается мощный и даже снежный циклон, который принесет достаточно контрастную погоду.

Об этом сообщает народный синоптик Стас Щедрин.

Так, по его прогнозу, в ближайшее время в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды — 15-18 сентября в стране, за исключением северных областей, ожидается потепление до 17-24° и ливни. 17-20 сентября в южных и центральных областях возможны сильные ливни, сильные грозы и шквалы, а вот в Карпатах ожидается дождь и даже сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и порывистый ветер.

"В целом такая неустойчивая погода будет преобладать до конца текущего месяца и подобных контрастов, то очень холодно, то слишком тепло, то солнце, то дождь или даже снег, будет много", — делится прогнозом народный синоптик.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лидер республиканцев США призвал дать Украине ATACMS, большие дроны и танки

2022-09-15 19:00

Контрнаступление в Харьковськой области: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и войск рф

2022-09-15 17:30

роССия предлагала Украине переговоры на фоне успехов ВСУ: что ответил Киев

2022-09-14 19:30

ЕС готовит механизм, ускоряющий поставки вооружений Украине, - Боррель

2022-09-14 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин не осознает, что война является ошибкой - Шольц

2022-09-15 21:00

Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки

2022-09-15 20:30

ВСУ приземлили четыре вражеских самолета за сутки: сводка Генштаба по потерям оккупантов

2022-09-15 20:00

Войска рф третий раз за 24 часа ударили по Кривому Рогу: два прилета в районе гидротехнических сооружений

2022-09-15 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин не осознает, что война является ошибкой - Шольц 2022-09-15 21:00
Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки 2022-09-15 20:30
ВСУ приземлили четыре вражеских самолета за сутки: сводка Генштаба по потерям оккупантов 2022-09-15 20:00
Войска рф третий раз за 24 часа ударили по Кривому Рогу: два прилета в районе гидротехнических сооружений 2022-09-15 19:30