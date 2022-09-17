ВОЙНА В Украине Массовые захоронения в Изюме: Блинкен и Макрон отреагировали на зверства оккупантов

2022-09-17 15:00



Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что сообщение о массовых захоронениях в Изюме должны оживить поддержку Украины для освобождения ее земель.

Об этом Блинкен написал в микроблоге Twitter.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме (Украина) вызывают ужас и должны оживить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины с целью достижения ответственности за эти преступления", - подчеркнул Блинкен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон обещает привлечь к ответственности виновных в зверствах в Изюме, которые были совершены во время российской оккупации города.

Об этом Макрон сообщил в микроблоге Twitter.

"Я осуждаю наиболее суровым образом зверства, совершенные в Изюме (в Украине) во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности за свои действия. Нет мира без справедливости", - подчеркнул Макрон.

Как сообщалось ранее 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сегодня, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.