ВОЙНА В Украине Любая существенная потеря территории Луганщины подорвет стратегию роССии – британская разведка

2022-09-17 17:00

Россияне заняли оборонительные рубежи между рекой Оскол и городом Сватово, ведь для оккупационных сил жизненно важно сохранить связь и логистический маршрут с Белгородской областью РФ.

В результате украинского контрнаступления в Харьковской области было освобождено почти 400 населенных пунктов, однако на этом атака ВСУ не завершилась. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию дальше на северо-восток страны, тогда как российские подразделения, после длительного отступления, заняли оборону рубежи между рекой Оскол и городом Сватово, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Для России очень важно сохранить контроль над территориями временно оккупированной Луганской области. Прежде всего, потому что через Сватово пролегает один из последних логистических маршрутов, позволяющий продолжать поставки оружия и боеприпасов из Белгородской области РФ.

Но более важно, что любая существенная потеря территории Луганщины однозначно подорвет стратегию России и помешает осуществить запланированный захват украинского Донбасса.

Скорее всего, войска РФ и незаконные вооруженные формирования так называемой ЛНР попытаются держать оборону в районе Сватового. Но пока не понятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы и высокий моральный дух, чтобы противостоять продуманному украинскому наступлению.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что неорганизованное отступление российских подразделений из Харьковской области указывает на сбои в командовании войск.