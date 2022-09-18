ВОЙНА В Украине Глава МИД Польши объяснил, почему Германия медлит с военной помощью Украине

2022-09-18 15:00

 

Германия хочет, чтобы ее отношения с Россией пострадали как можно меньше из-за войны, поэтому медлит с предоставлением Украине тяжелого вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию i.pl.

По его словам, сейчас Польша существенно расходится с немецким правительством в важных вопросах. В частности, Варшава убеждена, что Украина является частью свободного мира и ей надо как можно больше помогать в борьбе с российской агрессией.

"Польша не жалеет усилий и ресурсов, чтобы оказать эту помощь. Между тем, масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют черты преднамеренного промедления, будто намерение состояло в том, чтобы независимо от исхода этой войны немецко-российские отношения пострадали как можно меньше, также и за счет доверия к Германии в свободном мире", - сказал Рау.

Также он добавил, что Германия оказалась в незавидной ситуации не только из-за полного провала ее политики и в отношении России, и в отношении всей Восточной Европы, но и из-за краха немецкой экономической модели, которая основывалась на доступе к дешевому российскому газу.

"Дешевый российский газ должен обеспечить Германии конкурентное преимущество на общеевропейском рынке. Рассматривая Россию как надежного партнера как в политическом, так и в экономическом плане, правительства Германии делали неправильный выбор и становились зависимыми от России", - отметил Рау.

Напомним, в Германии нашли еще одну причину для отказа Украине в танках Leopard. Там считают, что на данном этапе войны эти боевые танки будут малоэффективны.

Ранее, 12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехтотклонила запрос Украины в снабжении боевых танков.

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