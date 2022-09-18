ВОЙНА В Украине Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами для артиллерии — что известно

2022-09-18 19:00

Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, на прошлой неделе четыре самолета вылетели из базы в провинции Кадис, еще один — из базы Торрехон-де-Ардос под Мадридом. В общей сложности этими рейсами в Украину отправили 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Также в ответ на обращение Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами. А еще эта страна отозвалась на запрос украинских властей относительно материалов и обмундирования для зимних условий: из Испании уже выехало 20 грузовиков со снаряжением.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объясняла это тем, что «все эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени».

Что предшествовало?

В начале августа Минобороны Испании решило не передавать Украине танки Leopard, поскольку они находятся в неудовлетворительном состоянии. В ведомстве отмечали, что использовать технику нельзя, потому что это небезопасно для людей.

Однако уже в конце августа стало известно, что Испания решила направить дополнительную военную помощь Украине. В это время испанцы анонсировали поставки боеприпасов, теплой одежды и даже бронированных машин.