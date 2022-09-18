ВОЙНА В Украине Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

2022-09-18 20:00

Во время контрнаступления на Харьковщине украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, обнародованном в субботу на странице Зеленского в Telegram

Прямая речь: "В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или наемников, которые работают за РФ, террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – ред.).

И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача есть по пополнению фонда.

Скажу вам откровенно, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить".

Детали: На уточняющий вопрос о количестве захваченных в плен российских военных Зеленский сказал: "Это сотни".