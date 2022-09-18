ВОЙНА В Украине Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

2022-09-18 20:00

 

Во время контрнаступления на Харьковщине украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, обнародованном в субботу на странице Зеленского в Telegram

Прямая речь: "В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или наемников, которые работают за РФ, террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – ред.).

И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача есть по пополнению фонда.

Скажу вам откровенно, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить".

Детали: На уточняющий вопрос о количестве захваченных в плен российских военных Зеленский сказал: "Это сотни".

subscriber subscriber

Еще по теме

"Сокрушительное поражение роССии": названы сроки, ВСУ не дадут армии путина передышки

2022-09-17 21:00

видео Пытки и издевательства: СБУ показала тюрьму оккупантов в Купянске

2022-09-17 20:00

Массовые захоронения в Изюме: Блинкен и Макрон отреагировали на зверства оккупантов

2022-09-17 15:00

путин впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ и снова заговорил о переговорах

2022-09-17 09:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

2022-09-18 20:00

Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами для артиллерии — что известно

2022-09-18 19:00

Макрон осудил зверства роССиян в Изюме - его раскритиковали

2022-09-18 18:00

Германия согласилась продать Украине 18 новейших САУ RCH-155 — что известно

2022-09-18 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский 2022-09-18 20:00
Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами для артиллерии — что известно 2022-09-18 19:00
Макрон осудил зверства роССиян в Изюме - его раскритиковали 2022-09-18 18:00
Германия согласилась продать Украине 18 новейших САУ RCH-155 — что известно 2022-09-18 17:00