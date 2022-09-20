Пограничники уничтожили очередную группу вражеских диверсантов, форсировавших Северский Донец

Подразделение украинских пограничников на Святогорском направлении уничтожило группу российских диверсантов, форсировавших Северский Донец. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.
"Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск. Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки - открыли огонь.
При обстреле плавсредство захватчиков перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег", - сообщают пограничники.
Напомним, это не первая неудачная попытка оккупантов форсировать Северский Донец: о подобной ситуации сообщалось месяц назад.