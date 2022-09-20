ВОЙНА В Украине Пограничники уничтожили очередную группу вражеских диверсантов, форсировавших Северский Донец

2022-09-20 13:35

Подразделение украинских пограничников на Святогорском направлении уничтожило группу российских диверсантов, форсировавших Северский Донец. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

"Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск. Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки - открыли огонь.

При обстреле плавсредство захватчиков перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег", - сообщают пограничники.

Напомним, это не первая неудачная попытка оккупантов форсировать Северский Донец: о подобной ситуации сообщалось месяц назад.

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