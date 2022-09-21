ВОЙНА В Украине Совет Евросоюза утвердил решение о выделении Украине помощи на 5 миллиардов евро

2022-09-21 08:24

Совет Евросоюза утвердил решение о выделении Украине 5 млрд евро из 9 млрд, обещанных в мае. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро на неформальном заседании Совета Ecofin в Праге. Эта дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что финансовая помощь дополняет другую поддержку Украины Евросоюзом, которая уже оказывается в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

Ожидается, что Украина получит 5 млрд евро от Евросоюза в середине октября, а до конца года Брюссель должен выделить еще 3 млрд.

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