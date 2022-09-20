ВОЙНА В Украине Эрдоган считает, что путин готов покончить с войной как можно скорее

2022-09-20 18:00

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремиться закончить войну как можно скорее.

Источник: Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS

Прямая речь: "В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее.

Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично; 200 заложников будут обменены по соглашению между сторонами".

Детали: Эрдоган заявил, что земли, которые оккупировали россияне должны будут возвращены Украине.

При этом он считает, что в диалоге между президентами Украины и РФ должны учитываться интересы каждой из сторон.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССийская армия готовится обороняться в Украине - ГУР

2022-09-20 22:00

Запрет на выезд из страны во время войны: куда могут привлечь людей без боевого опыта

2022-09-20 19:00

роССийские оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине - затопили девять вагонов, - Генштаб

2022-09-18 13:00

Зеленский не считает, что война приближается к концу

2022-09-17 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССийская армия готовится обороняться в Украине - ГУР

2022-09-20 22:00

Аллу Пугачеву обвинили в "оскорблении роССийской армии": певицу проверят спецслужбы

2022-09-20 21:30

Пентагон: роССийские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ во время контрнаступления

2022-09-20 21:00

Фейковые "референдумы" ничего не изменят: в МИД заявили, что Украина и в дальнейшем будет освобождать свои территории

2022-09-20 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССийская армия готовится обороняться в Украине - ГУР 2022-09-20 22:00
Аллу Пугачеву обвинили в "оскорблении роССийской армии": певицу проверят спецслужбы 2022-09-20 21:30
Пентагон: роССийские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ во время контрнаступления 2022-09-20 21:00
Фейковые "референдумы" ничего не изменят: в МИД заявили, что Украина и в дальнейшем будет освобождать свои территории 2022-09-20 20:30