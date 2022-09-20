ВОЙНА В Украине Боятся разгрома. Ермак назвал цель "референдумов" на оккупированных территориях

2022-09-20 20:00

"Референдумы" о присоединении к России, которые оккупанты планируют устроить на захваченных территориях Украины, свидетельствуют о страхе. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 20 сентября в Telegram.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." – так Ермак описал действия оккупантов.

По его словам, это свидетельствует о том, что россияне боятся разгрома, поэтому прибегают к примитивным манипуляциям.

"Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — пообещал глава ОП.



