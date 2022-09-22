ВОЙНА В Украине Почему путин не решится на ядерный удар: военный эксперт объяснил

2022-09-22 20:00

Если Владимир Путин решится на ядерный удар, пострадать может не только Украина.

Российский диктатор пугает мир ядерным ударом. Если он и решится нажать кнопку – мир не простит ему этого.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что у нас большая война, она касается фактически всего евразийского континента, не только Украины и России. Отголоски войны раздаются по всему миру, даже в Австралии, США, Канаде, Аргентине. Для того, чтобы повлиять на ситуацию в Украине нужно применять ядерное оружие большой мощности. Ядерное оружие не решит вопрос. Если в чистое поле он (Путин - ред.) бахнет зарядом, будет радиоактивное загрязнение .Поверьте, никто ему этого не простит. Кстати, США следят за местами хранения ядерного оружия. Даже Буданов говорил, что разведка так работает, что через 5 минут после заседания в бункере мы имеем на руках стенограмму этого заседания. Если будут только разговоры о попытках применить ядерное оружие – реакция Запада будет мгновенной. Я не думаю, что какая-то страна готова получить еще один Чернобыль в центре Европы", — сказал он.