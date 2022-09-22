ВОЙНА В Украине Объявив мобилизацию в рф путин допустил роковую ошибку - эксперт

2022-09-22 22:00

Президент России Владимир Путин допустил роковую ошибку, объявив частичную мобилизацию в РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг Павел Климкин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путину критически важно стабилизировать фронт. Он считает, что мобилизация ему поможет. Однако объявить всеобщую мобилизацию он не может, потому что это катастрофически не популярно в России. Там все могут прыгать перед телевизором, однако идти воевать желания у россиян мало", - пояснил эксперт.

По мнению экс-министра, мобилизация в РФ может всколыхнуть российское население.

"Те протесты, которые мы сейчас видим в России жалкие, однако люди вышли на улицы. Даже на фоне того, что накануне объявления мобилизации в России приняли поправки в Уголовный кодекс. То есть все это является классической диктатурой. Путин очень надеется, что все эти меры ему помогут. Однако он может снова допустить роковую ошибку. Поскольку россияне всегда очень медлительны, но в какой-то момент, когда им что-то не понравится, они могут взорваться. Кроме того, в самой России тоже есть свои проблемы", - подытожил Климкин.

Указ Путина о мобилизации: что известно

РФ утром 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину в том числе, с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией".

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ говорят, что будут призывать на войну против Украины прежде всего граждан, имеющих боевой опыт. Шойгу озвучил количество подлежащих мобилизации с 21 сентября, - до 300 тысяч человек.

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, 7 пункт просто пропущен. А в версии указа, размещенном на сайте для официального опубликования нормативных актов, говорится, что это пункт "для служебного пользования".

Как уверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в 7 пункте указа о мобилизации речь идет о количестве резервистов, подлежащих призыву.

"Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. лиц". Вот там (в 7 пункте, - УНИАН.) речь идет о количестве до 300 тыс. человек", - утверждает Песков.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия требует человеческих ресурсов для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Также накануне в РФ значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян.