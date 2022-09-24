ВОЙНА В Украине Спасти режим путина: в разведке назвали истинные причины мобилизации в рф

2022-09-24 19:00

Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране, чтобы хоть как-то спасти режим президента рф владимира путина.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Согласно данным разведки, режим путина оказался под угрозой из-за неспособности кремля достичь своих целей в войне, растущей поддержки Украины, сохранения курса Киева по вступлению в НАТО и обострению социально-экономических проблем в рф.

«Согласно планам россии, мобилизации будут подлежать около 300 тыс. человек. По предварительным оценкам, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше. На первом этапе, вероятно, в течение месяца-полтора противник попытается доукомплектовать до полного штата свои соединения и воинские части, вовлеченные в войну против Украины», — сказал он.

Также не исключается, что часть сил рф пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ, привлеченных к прикрытию границы с Украиной.

Несмотря на то, что мобилизации подлежат разные категории лиц, вероятнее всего, россия будет призывать к войне должностных лиц сержантского и рядового состава, а также младших офицеров. Именно эти категории понесли наиболее потери во время войны.

«Во время второго этапа будет создан соответствующий ряд общевоенных формирований оперативного, тактического уровня, соответствующие комплекты ракетного подразделения и артиллерии. В то же время мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника нет, а их подготовка займет длительное время», — отметил Громов.

Также он добавил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий, несмотря на мобилизацию в россии.