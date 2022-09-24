ВОЙНА В Украине "Референдумы" рф: установлены личности 4000 организаторов

2022-09-24 20:00

Служба безопасности собрала данные всех причастных к пропагандистскому шоу, установила места их пребывания и маршруты движения.

Украинские силовики идентифицировали более четырех тысяч человек, которых страна-агрессор Россия планирует привлечь к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди них - российские силовики, их приспешники из образованных оккупантами местных "МВД" и руководители так называемых "территориальных избирательных комиссий", - уточнили в ведомстве.

Как удалось установить, подразделения Росгвардии и военной полиции из России должны обеспечивать "охрану" псевдоголосований. Им на "помощь" направлены коллаборанты из оккупационных администраций и частных охранных структур, подконтрольных спецслужбам РФ.

"Служба безопасности собрала учредительные данные всех организаторов незаконной деятельности, установила места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировала преступные действия", - подчеркнули силовики.

Виновным грозит наказание по статьям о коллаборационной деятельности (ч.2 ст.28, ч.5 ст. 111-1 УК) и о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).

Как сообщалось, следователи СБУ уже открыли более 1600 уголовных производств по статье о колаборационной деятельности.