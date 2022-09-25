ВОЙНА В Украине Мнения об уклонистах из рф разделились: глава Евросовета призывает Европу разрешить роССиянам въезд

2022-09-25 14:00

В то же время в странах ЕС отмечают, что россияне должны оставаться и бороться против режима в своей стране.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель призывает европейские страны разрешить въезд россиянам, которые находятся в опасности из-за своих политических взглядов.

Как он отметил в интервью POLITICO, ЕС должен продемонстрировать "открытость" и принимать россиян, которых преследуют, поскольку они не поддерживают войну против Украины.

"Если в России людям угрожает опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют этого безумного решения Кремля развязать эту войну в Украине, мы должны это учитывать", – заявил он.

В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет выезд из России мужчин, которые пытаются избежать мобилизации, бегством от ответственности.

"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", - написал Ландсбергис в Twitter.

Частичная мобилизация в России и позиция стран Европы в отношении уклонистов

Согласно сообщениям Минобороны РФ, Россия стремится призвать еще 300 тысяч человек, а СМИ сообщают и о планах страны, которая развязала войну против Украины, привлечь миллион людей.

Ранее на этой неделе российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. При этом накануне в стране значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство, а теперь ограничивают выезд мужчин за пределы РФ.

После объявления частичной мобилизации часть россиян начали выходить на протесты – впервые с весны. Также россияне начали массово бежать из страны.