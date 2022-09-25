ВОЙНА В Украине шойгу получил нового зама. Им стал "любимец путина"

2022-09-25 16:00

Заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, отвечавшего за тыл войск, уволили. Вместо него назначили генерал-полковника Михаила Мизинцева, который стоит за уничтожением Мариуполя, его еще называют "любимцем Путина".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинец", - пишут СМИ.

Между тем сообщается, что экс-зама Шойгу перевели "на другую работу", но на которую так и не указано.

Что известно о Мизинцеве?

Российский 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее возглавлял операцию в Сирии. В СМИ его называют "любимцем Путина", известно, что он родом из Вологодской области.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми.