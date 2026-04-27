Світ Третій замах на Дональда Трампа: всі подробиці стрілянини в готелі Washington Hilton

2026-04-27 08:23

Під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній президент США Дональд Трамп та перша леді, сталася стрілянина. Перші особи держави були евакуйовані, захід відкладено на місяць. Ймовірного стрільця затримано, його мотиви наразі невідомі.

Короткий огляд подій

Поліція заарештувала озброєного чоловіка, який намагався увірватися на вечерю кореспондентів Білого дому в готелі Washington Hilton, на якій були присутні Трамп та члени його кабінету.

Американські ЗМІ ідентифікували підозрюваного як 31-річного Коула Томаса Аллена з Торранса, Каліфорнія.

Американський прокурор заявив, що підозрюваному буде пред'явлено звинувачення за двома пунктами: "використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину" та "напад на федерального офіцера з використанням небезпечної зброї". У понеділок він постане перед федеральним судом.

Трамп заявив, що підозрюваний був добре озброєний і, схоже, діяв сам.

Він також каже, що, можливо, став жертвою інциденту з порушенням безпеки, і чиновники працюють над з'ясуванням мотиву.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що агенти Секретної служби під час стрілянини першим виводили не президента США, а Джей Ді Венса. Тільки після цього вони вивели Трампа, який дорогою упав.

Історія замахів на Трампа

Дональд Трамп зіткнувся з численними замахами на вбивство та погрозами смертю протягом своїх років на посаді президента та кандидата.

Остання загроза сталася у липні 2024 року на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, де озброєний чоловік цілився ще у тодішнього кандидата Трампа, коли той виступав на сцені. Внаслідок нападу загинув перехожий, а Трамп отримав поранення у вухо. Агенти застрелили підозрюваного, 20-річного Томаса Крукса, на місці події.

Кілька місяців потому, у вересні, озброєний чоловік сховався біля поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч у Флориді з наміром убити його. Прокурори заявили, що Раян Раут методично планував убити Трампа протягом кількох тижнів, перш ніж цілитися з гвинтівки крізь кущі.

Раута визнали винним минулого року у замаху на вбивство президента та засудили до довічного ув'язнення в лютому.

Також у лютому 21-річного чоловіка, Остіна Такера Мартіна, застрелили після того, як він увійшов з рушницею до курорту Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, але президента там не було.