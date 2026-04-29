Світ Адміністрацію президента США звинуватили в неналежному забезпеченні рівня безпеки Трампа

2026-04-29 13:31

Адміністрація президента США не забезпечила належного рівня безпеки під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, де сталася стрілянина. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, захід не отримав статусу "національного спеціального заходу безпеки", попри присутність президента Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса.

Співрозмовники зазначили, що Секретна служба відповідала лише за бальний зал і прилеглий периметр у готелі Washington Hilton, тоді як поліція округу Колумбія контролювала рух і перекриття доріг. Чіткого розподілу відповідальності за безпеку гостей і території готелю не було.

Тоді як зосередження "такої великої кількості високопосадовців в одній залі зробило країну надзвичайно вразливою", зазначила газета. У разі загибелі Трампа та Венса президентські повноваження мали перейти до старшого сенатора від партії більшості - республіканця Чака Грасслі, якого не було на вечері.

Як повідомлялося, під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній президент США Дональд Трамп та перша леді, сталася стрілянина. Користувачі соцмереж звернули увагу, що агенти Секретної служби під час стрілянини першим виводили не президента США, а Джей Ді Венса. Тільки після цього вони вивели Трампа, який дорогою упав.

Підозрюваного затримали - ним виявився 31-річний учитель із Каліфорнії Коул Аллен. За даними видання, у жовтні 2024 року чоловік пожертвував $25 на кампанію Камала Гарріс.