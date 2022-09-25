ВОЙНА В Украине Блинкен предупредил Китай о "последствиях" в случае помощи роССии

2022-09-25 17:00

 

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины.

Источник: Госдеп

Дословно: "Он (Блинкен – ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство".

Детали: Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми к сотрудничеству с КНР там, где наши интересы пересекаются".

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