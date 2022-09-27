Мир Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства тех, кто против Украины

2022-09-27 11:33

Власти Молдовы анализируют возможность лишения гражданства граждан страны,  которые перейдут на сторону оркостана в войне против Украины. Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду на брифинге по итогам заседания высшего совета безопасности.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье – ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора, ужесточение наказаний за это ", – сказала Санду.

Она добавила, что сейчас нет подтверждения информации о мобилизации на непризнанном Приднестровье, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне эрефии.

Санду пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.

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