Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова

В Кремле пока не принимали решений о введении военного положения на территории России.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.
"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.
Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.
Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.
Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.
Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призвать планируется до 300 тысяч россиян.
По данным украинского Генштаба, новомобилизованных россиян уже начали отправлять на фронт без подготовки.