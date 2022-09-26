ВОЙНА В Украине Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова

2022-09-26 21:00

В Кремле пока не принимали решений о введении военного положения на территории России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.

Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.

Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призвать планируется до 300 тысяч россиян.

По данным украинского Генштаба, новомобилизованных россиян уже начали отправлять на фронт без подготовки.