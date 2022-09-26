ВОЙНА В Украине Украина разрабатывает систему противодействия иранским дронам – Гуменюк

2022-09-26 22:00

В Украине разрабатывают самые эффективные системы борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shashed-136, которые использует россия. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Это достаточно новое оружие, с которым мы столкнулись. Поэтому все образцы, которые смогли получить, тщательно изучаются специалистами и нарабатываются эффективные системы противодействия. В частности, у нас есть примеры достаточно результативного сбивания дронов, есть понимание того, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием", – сообщила Гуменюк.

Напомним

Этой ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Один дрон уничтожили силы ПВО, два – попали в объект военной инфраструктуры.