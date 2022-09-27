ВОЙНА В Украине Большая диверсия: путину сломали сразу два газопровода

2022-09-27 20:00

 

26 сентября в обеих трубах морского газопровода «Северный поток- 1» и в одной из ниток «Северного потока — 2» произошло резкое падение давления, сообщила компания-оператор Nord Stream AG. Морское управление Дании впоследствии зафиксировало утечку газа в районе острова Борнхольм.

Об этом пишут российские СМИ.

Трубопроводы могли быть повреждены в результате «целенаправленных атак», утверждают источники немецкой газеты Der Tagesspiegel.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — рассказал собеседник издания.

Источники «в кругах, информированных о результатах предварительной оценки», отмечают, что подобная диверсия «далеко не тривиальна» и могла быть совершена при помощи сил специального назначения, например, с участием водолазов или подводной лодки.

Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления работоспособности инфраструктуры оценить невозможно. Пресс-секретарь бункерного фюрера Песков уже заявил, что вся ситуация с «Северным потоком» затрагивает энергобезопасность целого континента.

В российском фонде национальной энергетической безопасности уже рассказывают, что «ЧП похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа, а на ремонт потребуются месяцы».

«Если утечка на одной нитке еще могла быть случайностью, следствием дефекта или непроизвольного воздействия, то на трех — это уже явно чья-то злая воля. Ну а кто борется с российским газом в Европе, не особо и скрывается», — заявляют в фонде.

При временном отключении газопровода «Северный поток» поставки газа из рф в Германию и Центральную Европу будут возможны только через Польшу или украинскую трубопроводную сеть.

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