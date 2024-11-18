Политика Шольц совещался с Зеленским по поводу уместности звонка роССийскому диктатору

2024-11-18 13:32

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад совещался с президентом Владимиром Зеленским по поводу уместности звонка роССийскому диктатору.

По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил Зеленского, будет ли уместен звонок путину.

"Зеленский выступил против этой идеи и Шольц воздержался", – рассказал он в Х (Twitter).

Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского по поводу целесообразности переговоров с путиным, решил позвонить.

"Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", – заметил он.

По мнению Кулебы, такое решение немецкого канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности, то, что путин "вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь сразу после Венгрии".

Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.

Также экс-министр уверен, что такое решение немецкого канцлера не укрепит его имидж среди немецких избирателей.

В то же время, бывший глава МИД признал, что может не знать "всех аргументов в пользу этого звонка", однако он "старается понять, насколько он был оправдан".