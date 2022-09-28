ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск на территории Украины приблизились к 60 тысячам человек

2022-09-28 12:28

С 24 февраля по 28 сентября общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 58 150 человек (+400 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

  • 2312 (+6) танков
  • 4889(+8) боевых бронированных машин
  • 1381 (+3) артиллерийская система
  • 331 (+0) реактивная система залпового огня
  • 175 (+0) средств ПВО
  • 262 (+1) самолета
  • 224 (+0) вертолета
  • 989 (+12) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 242 (+1) крылатые ракеты
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3742 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 131 (+0) единица специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Как видим, с такими потерями на росии могут даже не надеяться, что принудительная мобилизация поможет им хоть как-то изменить ситуацию на фронте.

 

 

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