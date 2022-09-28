ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск на территории Украины приблизились к 60 тысячам человек

2022-09-28 12:28

С 24 февраля по 28 сентября общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 58 150 человек (+400 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

2312 (+6) танков

4889(+8) боевых бронированных машин

1381 (+3) артиллерийская система

331 (+0) реактивная система залпового огня

175 (+0) средств ПВО

262 (+1) самолета

224 (+0) вертолета

989 (+12) БПЛА оперативно-тактического уровня

242 (+1) крылатые ракеты

15 (+0) кораблей / катеров

3742 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн

131 (+0) единица специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Как видим, с такими потерями на росии могут даже не надеяться, что принудительная мобилизация поможет им хоть как-то изменить ситуацию на фронте.