Потери оккупационных войск на территории Украины приблизились к 60 тысячам человек
2022-09-28 12:28
С 24 февраля по 28 сентября общие потери личного состава оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 58 150 человек (+400 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
- 2312 (+6) танков
- 4889(+8) боевых бронированных машин
- 1381 (+3) артиллерийская система
- 331 (+0) реактивная система залпового огня
- 175 (+0) средств ПВО
- 262 (+1) самолета
- 224 (+0) вертолета
- 989 (+12) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 242 (+1) крылатые ракеты
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3742 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 131 (+0) единица специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Как видим, с такими потерями на росии могут даже не надеяться, что принудительная мобилизация поможет им хоть как-то изменить ситуацию на фронте.