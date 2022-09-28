ВОЙНА В Украине Украина получит до 16 пусковых установок NASAMS — ВСУ

2022-09-28 19:00

Представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что США передадут Украине две батареи систем NASAMS, то есть около 16 пусковых установок, радары, командные пункты. Переговоры о поставках начались еще в первые дни войны, но решения реализуются не быстро.

Об этом Юрий Игнат сказал во время брифинга.

«Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS — это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок», — уточнил Юрий Игнат.

В командовании Воздушных Сил ВСУ отметили, что Украина сначала получит две батареи, а дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы нам помогали этими системами и дальше.

Игнат обратил внимание, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще в первые дни полномасштабной войны, но решения по поставкам принимаются не быстро.

NASAMS — это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах. Дальность поражения в зависимости от использованных ракет может составлять от 20 до 180 км.

Напомним, в июле сообщалось, что Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы.