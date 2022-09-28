ВОЙНА В Украине От 87% и выше: роССия нарисовала «итоги» псевдореферендумов в Украине — подробности

2022-09-28 22:00

Российские пропагандисты публикуют сфальсифицированные «результаты» псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. В так называемых «ДНР» и «ЛНР» якобы проголосовали «за» свыше 99% и 98% соответственно. А на захваченных частях Запорожской и Херсонской областях «итоги» чуть ниже — 93% и 87%.

Об этом сообщает УНН.

Российские оккупанты заявляют, что якобы «поддержка» вхождения в состав россии якобы набрала более 97% голосов. Уже «обработаны» 100% голосов.

Называются следующие «результаты» незаконных референдумов:

в так называемой «ДНР» якобы за «вхождение в состав россии» насчитали 99,23% голосов,

в «ЛНР» — 98,42%,

в Запорожской области — 93,11%,

В Херсонской области — 87,05%.

По словам так называемого «главы» оккупированной части Запорожской области, коллаборанта Евгения Балицкого, в регионе явка составила якобы 88%.

Постоянный представитель рф при ООН Василий Небензя заявил, что «вхождение Донбасса в состав россии» принесет населению мир и облегчение, а так называемые «референдумы» были якобы проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех интернациональных правил.

Он подчеркнул, что вооруженные солдаты рф присутствовали на «избирательных участках» с целью их охраны от «провокаций Киева».

В сети появились фотографии, как российские оккупанты подсчитывают «голоса». На фото много пустых бюллетеней без отметок, но захватчики воспринимают такие бюллетени как утвердительный ответ.