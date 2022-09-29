ВОЙНА В Украине Украинские «клещи» вокруг Лимана: аналитики спрогнозировали поражение оккупантов в Донецкой области

2022-09-29 16:00

Вооруженные силы Украины намерены оцепить российские войска в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим к западу, северу и северо-востоку от населенного пункта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

По мнению аналитиков, ВСУ уже могут нанести удар по позициям российских оккупантов на данном участке.

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - отметили эксперты.

При этом поражение российских войск еще и возле Лимана приведет к еще большему понижению боевого духа россиян, потому что они информационно не готовы к такому сценарию развития событий.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - считают аналитики.

В ISW рассказали, что 28 сентября украинские войска имеют успехи вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодязы и с юго-востока в районе Ямполя, в результате: