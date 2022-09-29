Мир Вблизи утечек на "Северном потоке" заметили роССийские корабли – CNN

2022-09-29 21:00

Представители европейской службы безопасности заметили корабли вмс россии вблизи утечек в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом пишет CNN.

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"По словам двух представителей западной разведки и еще одного источника, знакомого с этим вопросом, представители европейской службы безопасности в понедельник и вторник заметили корабли вмс россии вблизи утечек в трубопроводах "Северного потока", которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами", – сообщило CNN.

Детали

Как отметили источники, неясно, причастны ли эти корабли к утечкам, однако это один из факторов, которые будут изучать следователи. Один из сотрудников разведки сообщил, что на прошлой неделе неподалеку от этих районов также заметили российские подлодки.

По словам датского военного чиновника, корабли рф регулярно действуют в этом районе, поэтому их присутствие необязательно свидетельствует о причастности москвы к инциденту.

"Мы видим их каждую неделю. В последние годы активность россии в Балтийском море возросла. Они довольно часто проверяют нашу осведомленность – и в море, и в воздухе", - сказал он.

Несмотря на это, по словам американских чиновников, россия остается главным подозреваемым, если подтвердится умышленный саботаж, поскольку "нет других правдоподобных подозреваемых, способных и желающих провести операцию".

По мнению западных официальных лиц, знакомых с последними данными разведки, москва, вероятно, сочла бы такой шаг "стоящим своей цены", если он поможет увеличить расходы на поддержку Украины в Европе. Они добавляют, что российский диктатор владимир путин хочет, чтобы европейцы выступили против экономической изоляции рф из-за повышения стоимости электроэнергии и приближения зимы. К тому же, отметил чиновник из США, саботаж на трубопроводах "Северный Поток" может "показать, на что способна россия".

Что предшествовало

Накануне стало известно, что в Дании, к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море, произошла утечка в газопроводе "Северный поток-2". Морское управление Швеции сообщило о трех утечках на газопроводе "Северный поток-1".

По данным СМИ, правительство Дании взяло на себя инициативу в расследовании инцидента и установило зону отчуждения протяженностью пять морских миль, а также запрет на полеты в зоне протяженностью 1 километр.