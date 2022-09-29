ВОЙНА В Украине Запрет на удары по роССии распространяется только на HIMARS из США – посол

2022-09-29 22:00

 

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается самих HIMARS".

В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", – заявлял министр.

Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений для ударов Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи

2022-09-29 18:00

"Угроз будет еще много": Зеленский о ядерном оружии роССии

2022-09-28 17:00

В роССии усиливаются полицейские "репрессии" из-за мобилизации - разведка

2022-09-27 16:00

Мобилизация обвалила фондовый рынок роССии до уровня 24 февраля

2022-09-26 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Запрет на удары по роССии распространяется только на HIMARS из США – посол

2022-09-29 22:00

фото Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению врага - эксперт

2022-09-29 21:30

Если рф применит ядерное оружие, НАТО может ударить ракетами и авиацией, - глава МИД Польши Рау

2022-09-29 20:30

Издержки мобилизации: американцев призвали срочно покинуть рф

2022-09-29 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Запрет на удары по роССии распространяется только на HIMARS из США – посол 2022-09-29 22:00
фото Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению врага - эксперт 2022-09-29 21:30
Если рф применит ядерное оружие, НАТО может ударить ракетами и авиацией, - глава МИД Польши Рау 2022-09-29 20:30
Издержки мобилизации: американцев призвали срочно покинуть рф 2022-09-29 20:00