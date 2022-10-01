ВОЙНА В Украине Почему Запад тянет с передачей Украине танков и авиации: в Минобороны объяснили

2022-10-01 12:00

 

Вооруженные Силы Украины получили от партнеров немало военной техники, в частности артиллерийские системы, БпЛА, легкую бронетехнику, однако вопрос по поставкам боевых самолетов и танков остается открытым.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Интерфаксу.

По его словам, Украина получила важное политическое решение по поставкам систем противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T, а также решила вопросы с противокорабельными ракетами Harpoon, которые уже сдружились с украинским "Нептуном" и отогнали вражеский флот в Новороссийск.

В то же время, остается нерешенным вопрос о поставках боевой авиации и танков. Для этого есть несколько причин: длительный срок обучения пользованию такой техникой, высокая цена, необходимость постоянного ремонта и обслуживания.

"Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя. Мне кажется, что политическое решение, каким будет боевой танк в Украине, – это вопрос времени. Но это произойдет. Я им (партнерам, - ред.) говорю, что каждому из вас выгодно вашему ВПК выбрать танк, который все остальные партнеры будут оплачивать, ваши налогоплательщики будут счастливы, если это будет американский Abrams или Leopard, например", - пояснил Резников.

При этом он добавил, что все партнеры Украины сначала ориентируются на решение Белого дома (США), то есть когда Соединенные Штаты скажут "мы помогаем Украине именно этим техническим решением", в том числе авиацией и тяжелой бронетехникой, тогда и остальные страны объявят "зеленый свет" на такие поставки.

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