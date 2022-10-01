ВОЙНА В Украине В казарме под Новоайдаром погибли более 50 роССийских военных – Гайдай

2022-10-01 16:00

В казарме под Новоайдаром во временно захваченной Луганской области погибли более 50 военных российской федерации.

Как передает Укринформ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Телеграме.

"В казарме под Новоайдаром погибли более 50 военных рф, больницы Старобельска переполнены ранеными", - отметил Гадай

Тем временем власти захватчиков рапортуют об очередных "успехах" в строительной сфере. Якобы на захваченных территориях Луганщины регионы рф при координации министерства строительства уже восстановили 51 школу и 21 детсад.

"Все эти школы расположены на оккупированной в 2014 году части Луганщины или в захваченных населенных пунктах в первые дни вторжения 2022 года, где в течение двух последних лет многие школы и детсады восстановили по программе Президента Зеленского "Большое строительство", - подчеркнул Гайдай.

В то же время, до основания разрушенных Попасной, Горском, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске не восстановлено ни одного учебного заведения.

"Ибо там недостаточно заменить табличку с названием и подчиненностью учебного заведения - необходимы большие деньги. Так, в Северодонецке уже в течение трех месяцев не могут открыть наиболее уцелевшую ООШ № 15. Что-то пытаются делать и каждый раз откладывают завершение работ. Не работают и другие 20 школ громады , которые разрушила россия. Это реальность проблем", - отметил Гайдай.

По его словам, реальностью является и то, что за последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализированы более 200 российских захватчиков. Не менее напряженной для врага является ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения.

"Этих двухсот довезли в госпиталь. А вот из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого. Там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более пятидесяти военнослужащих рф, уничтожены семнадцать единиц техники", - подчеркнул Гайдай.