ВОЙНА В Украине В казарме под Новоайдаром погибли более 50 роССийских военных – Гайдай

2022-10-01 16:00

 

В казарме под Новоайдаром во временно захваченной Луганской области погибли более 50 военных российской федерации.

Как передает Укринформ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Телеграме.

"В казарме под Новоайдаром погибли более 50 военных рф, больницы Старобельска переполнены ранеными", - отметил Гадай

Тем временем власти захватчиков рапортуют об очередных "успехах" в строительной сфере. Якобы на захваченных территориях Луганщины регионы рф при координации министерства строительства уже восстановили 51 школу и 21 детсад.

"Все эти школы расположены на оккупированной в 2014 году части Луганщины или в захваченных населенных пунктах в первые дни вторжения 2022 года, где в течение двух последних лет многие школы и детсады восстановили по программе Президента Зеленского "Большое строительство", - подчеркнул Гайдай.

В то же время, до основания разрушенных Попасной, Горском, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске не восстановлено ни одного учебного заведения.

"Ибо там недостаточно заменить табличку с названием и подчиненностью учебного заведения - необходимы большие деньги. Так, в Северодонецке уже в течение трех месяцев не могут открыть наиболее уцелевшую ООШ № 15. Что-то пытаются делать и каждый раз откладывают завершение работ. Не работают и другие 20 школ громады , которые разрушила россия. Это реальность проблем", - отметил Гайдай.

По его словам, реальностью является и то, что за последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализированы более 200 российских захватчиков. Не менее напряженной для врага является ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения.

"Этих двухсот довезли в госпиталь. А вот из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого. Там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более пятидесяти военнослужащих рф, уничтожены семнадцать единиц техники", - подчеркнул Гайдай.

subscriber subscriber

Еще по теме

Потери оккупационных войск на территории Украины приблизились к 60 тысячам человек

2022-09-28 12:28

В ЕС предложили отключить от SWIFT еще четыре роССийских банка: СМИ раскрыли список

2022-09-27 18:00

Запад заморозил роССийских активов на $500 млрд

2022-09-25 15:00

Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию роССийских активов, - Guardian

2022-09-19 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Мы готовы к диалогу с роССией, но уже с другим президентом России", - Зеленский

2022-10-01 19:00

Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку

2022-10-01 18:00

В казарме под Новоайдаром погибли более 50 роССийских военных – Гайдай

2022-10-01 16:00

"Никогда, никогда, никогда": Байден заявил, что США не признают аннексию украинских территорий

2022-10-01 15:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Мы готовы к диалогу с роССией, но уже с другим президентом России", - Зеленский 2022-10-01 19:00
Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку 2022-10-01 18:00
В казарме под Новоайдаром погибли более 50 роССийских военных – Гайдай 2022-10-01 16:00
"Никогда, никогда, никогда": Байден заявил, что США не признают аннексию украинских территорий 2022-10-01 15:00