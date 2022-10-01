ВОЙНА В Украине Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку

2022-10-01 18:00

Украина сегодня подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс", - отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Украина подает заявку по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего украинского общества.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что мы знаем, что вступление в НАТО возможно.

"Мы видели, как в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Это - справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями", - подчеркнул президент Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что Украина намерена вступить в НАТО по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно членства.