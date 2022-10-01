ВОЙНА В Украине "Мы готовы к диалогу с роССией, но уже с другим президентом России", - Зеленский

2022-10-01 19:00

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова главы Кремля Владимира Путина о возможных переговорах, после того, как РФ незаконно аннексировала четыре области.

По словам Зеленского, Украина была и остается лидером по переговорным усилиям.

"Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявил Зеленский по итогам заседания СНБО.