ВОЙНА В Украине Осеннего призыва в армию не будет: Зеленский отменил его и отложил демобилизацию

2022-10-02 11:00

Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу и отложил демобилизацию.

Об этом говорится в указе главы государства №678/2022 от 30 сентября.

Президент внес изменения в указ №687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

В частности, глава государства решил исключить положения, которые предусматривали проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и призвать на срочную военную службу граждан Украины мужского пола.

Военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования магистр и выслужили установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Указ вступает в силу дня опубликования.

Война в Украине: мобилизация и срочная служба в ВСУ

Напомним, в апреле Зеленский отменил весенний призыв на срочную службу в армию и отложил весеннюю демобилизацию.

Тогда Генштаб отметил, что во время проведения общей мобилизации комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет военнообязанных и резервистов.

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в конце сентября 2022 отметил, что в Украине не планируют объявлять дополнительную мобилизацию на фоне фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Напомним, военное положение в Украине и сроки мобилизации продлили почти до зимы - до 21 ноября 2022 года.