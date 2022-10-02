ВОЙНА В Украине Вас будут выбивать по одному, пока вы не решите проблему, - Зеленский к роССиянам

2022-10-02 21:30

 

Президент Владимир Зеленский намекнул оккупантам о необходимости решить проблему с "тем одним", который начал бессмысленную для России войну против Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 220-го дня войны.

Говоря о ситуации в стране-агрессоре, президент отметил, что "они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-нибудь генералов...".

"Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российских властей. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война - историческая ошибка для России", - подчеркнул украинский президент.

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