ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский пояснил, что власти не считают коллаборантом каждого, кто был в оккупации

2022-10-05 12:28

Украинские власти не считают коллаборантами каждого, кто жил под оккупацией роССийских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

"Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", - объяснил он.

Он также отметил, что сотни тысяч украинцев находились на временно оккупированной территории, многие помогали украинским военным и спецслужбам, многие просто пытались выжить и ждали освобождения.

Однако, признал Президент, были и есть те, кто поддерживает врага и помогает ему.

"Такие случаи достаточно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт", - сказал Зеленский.

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