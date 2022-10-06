ВОЙНА В Украине Подлый удар врага по Запорожью: погибли два человека, под завалами домов еще минимум пятеро

2022-10-06 10:27

В результате российского ракетного удара по жилым домам в Запорожье погибли два человека. Об этом 6 октября сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Он подчеркнул, что данные предварительные.

"Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов находятся по меньшей мере пять человек", - подчеркнул Старух.

По его словам, многие люди спасены, в том числе трехлетняя девочка, которую госпитализировали.

"На месте происшествия идет спасательная операция", - добавил глава ОВА и предупредил, что сохраняется большая вероятность повторных ракетных атак.

Как уточнил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, подразделения ГСЧС за утро спасли 16 человек, под завалами ищут еще троих.

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Подлый удар врага по Запорожью: погибли два человека, под завалами домов еще минимум пятеро 2022-10-06 10:27