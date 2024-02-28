ВОЙНА В Украине Корректировщика вражеских атак на Запорожье суд приговорил к 15 годам тюрьмы

2024-02-28 11:21

Резидента агентурной сети фсб московии, корректировавшего воздушные атаки рашистов на Запорожье, приговорили к 15 годам тюрьмы. Преступники после его "наведения" 18 октября 2023 года ударили ракетами С-300 по многоквартирному дому в центре города, в результате чего погибли пять человек, еще пять получили тяжелые ранения. Об этом сообщает СБУ.



"Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в областном центре в декабре 2023 года... Как установило расследование, осужден идеологический сторонник рашизма. В октябре 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, прибывший на ротацию к временно оккупированному Днепрорудному на Запорожье", - говорится в сообщении.



Оккупанты ранее привлекли его знакомого - предпринимателя, находящегося на временно захваченной части территории региона и сотрудничающего с российской спецслужбой.



Вражеский агент с целью конспирации выбрал прозвище Палестинец и создал анонимный чат в соцсети.



Злоумышленник организовал собственную группу информаторов, в которую вошли четверо жителей областного центра. Среди них - работник горводоканала и торговый представитель частной компании, которые регулярно ездили по городу.



"При личных встречах, где они вместе распивали алкогольные напитки, российский агент выспрашивал "нужную" информацию во время доверительных разговоров об обстановке в Запорожье... Ведомости Палестинец мессенджером отправлял "связному" фсб, находившемуся во временно оккупированном Днепрорудном. Для конспирации разговоров они заранее выбрали для себя кодовые слова, после написания которых начинали общение", - говорится в сообщении.



В домах задержанного и его информаторов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности. Также у них обнаружена запрещенная советская и прокремлевская символика.



На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по статьям Государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины).