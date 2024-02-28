ВОЙНА В Украине Корректировщика вражеских атак на Запорожье суд приговорил к 15 годам тюрьмы

2024-02-28 11:21

Резидента агентурной сети фсб московии, корректировавшего воздушные атаки рашистов на Запорожье, приговорили к 15 годам тюрьмы. Преступники после его "наведения" 18 октября 2023 года ударили ракетами С-300 по многоквартирному дому в центре города, в результате чего погибли пять человек, еще пять получили тяжелые ранения. Об этом сообщает СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в областном центре в декабре 2023 года... Как установило расследование, осужден идеологический сторонник рашизма. В октябре 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, прибывший на ротацию к временно оккупированному Днепрорудному на Запорожье", - говорится в сообщении.

Оккупанты ранее привлекли его знакомого - предпринимателя, находящегося на временно захваченной части территории региона и сотрудничающего с российской спецслужбой.

Вражеский агент с целью конспирации выбрал прозвище Палестинец и создал анонимный чат в соцсети.

Злоумышленник организовал собственную группу информаторов, в которую вошли четверо жителей областного центра. Среди них - работник горводоканала и торговый представитель частной компании, которые регулярно ездили по городу.

"При личных встречах, где они вместе распивали алкогольные напитки, российский агент выспрашивал "нужную" информацию во время доверительных разговоров об обстановке в Запорожье... Ведомости Палестинец мессенджером отправлял "связному" фсб, находившемуся во временно оккупированном Днепрорудном. Для конспирации разговоров они заранее выбрали для себя кодовые слова, после написания которых начинали общение", - говорится в сообщении.

В домах задержанного и его информаторов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности. Также у них обнаружена запрещенная советская и прокремлевская символика.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по статьям Государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины).

subscriber subscriber

Еще по теме

Какова сейчас ситуация на передовой - Генштаб ВСУ обновил данные о боевых столкновениях

2024-01-04 13:35

В Запорожье разоблачили схему массового уклонения от мобилизации, организованную руководством ТЦК

2023-12-21 10:27

Полузащитник сборной Украины пояснил, почему больше не будет праздновать победы

2023-10-19 14:29

Ракетный удар врага по Запорожью - есть реакция президента Украины

2023-10-18 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Корректировщика вражеских атак на Запорожье суд приговорил к 15 годам тюрьмы

2024-02-28 11:21

Рашисты бросили все резервы на Бахмутское направление, враг рвется к Часовому Яру

2024-02-28 09:35

Финляндия резко увеличила объемы военной помощи Украине

2024-02-28 08:24

роССияне приближаются к Часовому Яру, "легкой прогулки" у врага не будет, - Евлаш

2024-02-27 20:04
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Корректировщика вражеских атак на Запорожье суд приговорил к 15 годам тюрьмы 2024-02-28 11:21
Рашисты бросили все резервы на Бахмутское направление, враг рвется к Часовому Яру 2024-02-28 09:35
Финляндия резко увеличила объемы военной помощи Украине 2024-02-28 08:24
роССияне приближаются к Часовому Яру, "легкой прогулки" у врага не будет, - Евлаш 2024-02-27 20:04